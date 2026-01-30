EU（ヨーロッパ連合）は29日、ベルギー・ブリュッセルで開かれた外相理事会で、反政府デモを武力で弾圧してきたとして、イラン革命防衛隊をテロ組織に指定しました。EUのカラス外務安全保障政策上級代表は29日、記者会見で「テロを通じて行動する者はテロリストとして扱われるべきだ」と述べ、イラン革命防衛隊をテロ組織に指定することに外相理事会で合意したと明らかにしました。さらにEUのフォンデアライエン委員長も29日、自身