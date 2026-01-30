学歴詐称疑惑が指摘され公職選挙法違反などの疑いで刑事告発されている静岡県伊東市の田久保前市長が1月29日、警察から任意の事情聴取を受けていたことがわかりました。 1月29日、警察から任意の事情聴取を受けたのは静岡県伊東市の田久保真紀前市長です。 田久保前市長の学歴詐称疑惑をめぐっては、初当選した市長選の際に虚偽の経歴を報道各社に伝えたほか、市議会の百条委員会で卒業証書とされる書類の提出を拒否したとして、