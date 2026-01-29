路上生活する男性が死亡した事案にについて、通報を受けたにもかかわらず救急隊を出動させなかったとして、岐阜県土岐市の消防士3人が懲戒処分を受けました。 29日付けで「戒告」の処分を受けたのは30代から50代の男性消防士3人です。 土岐市などによりますと、3人は去年1月、「路上生活をしていた男性（当時58歳）が倒れている」という通報を受けたにもかかわらず、緊急性が低いと判断し、救急隊の出動を見送りました