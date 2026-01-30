【新華社カラマイ1月30日】中国新疆ウイグル自治区克拉瑪依（カラマイ）市北部に広がるゴビ砂漠の丘陵地帯で、国家2級保護動物アルガリの群れが確認された。雪の上を歩くアルガリは、空を舞うタカと共に白銀の山野に活気をもたらした。国内有数の産油地として知られる同市では近年、環境改善が進み、野生動物の繁殖と生息に適した自然条件が整っている。