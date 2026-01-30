広東省仏山市の広東工業設計城で、社員と共に自社のスマート知育玩具について議論するＧｉｉｋｅｒ創業者、蘇梓銘氏（中央）。（２０２５年１０月２９日撮影、広州＝新華社記者／毛思倩）【新華社広州1月30日】中国では、従来型玩具が価格競争や製品の同質化に直面する中、センサーや人工知能（AI）などの技術を取り入れたスマート知育玩具が、国内外で新たな市場を切り開きつつある。こうした新興分野で存在感を示しているの