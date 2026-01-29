名古屋市瑞穂区に住む医師の男性が「投資の先生」を名乗る人物らからＳＮＳ上で投資話を持ちかけられ、現金4800万円をだまし取られました。 警察によりますと、去年10月名古屋市瑞穂区に住む60代の医師の男性がSNSのフェイスブックに表示された投資に関する広告にアクセスしたところ、LINEのグループトークに誘導され投資話を持ちかけられました。 男性は「投資の先生」や「個人トレーダー」