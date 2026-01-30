１５日、大勢の観光客でにぎわう重慶市豊都県の南天湖国際スキー場。（重慶＝新華社配信／林登周）【新華社重慶1月30日】中国西南部に位置する重慶市は、立体的な都市構造が生み出す独特の景観から、近年は近未来都市として注目を集めている。一方で、夏は気温が40度を超えることも多く、「かまど都市」としてのイメージが強い。だが、市内の高地山間部では冬になると景色が一変し、豊都南天湖、武隆仙女山、南川金仏山などで毎