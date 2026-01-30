再び日本列島を襲った強烈な寒気。東京都心でも夜になって雪が舞いました。青森市内では除排雪が追いつかず、「危機的な状況」に。県は14市町村に災害救助法の適用を決定しました。喜入友浩 アナウンサー「午後9時前の皇居前です。雪が舞っています。ふわっと風に流されて、雪が舞っているような状況です」先週、一段落した“最長寒波”。今度はその第二波がやってきています。午後8時の東京都心の気温は5.5℃。八王子では3.4