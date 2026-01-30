ドジャース・佐々木が自身のSNSを更新し、ウエートトレーニングに励む姿を公開した。用具サポートを受けるナイキのロングTシャツにニット帽をかぶり、両端に20キロの重りをつけたバーベルをスクワットで持ち上げていた。メジャー1年目の昨季は右肩痛で約4カ月の離脱。救援に配置転換されたポストシーズンでは3セーブ、防御率0.84でワールドシリーズ制覇に貢献した。デーブ・ロバーツ監督は「先発に復帰する」と明言しており