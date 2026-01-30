大リーグやWBCのSNSなどが、3月のWBC米国代表で主将を務めるヤンキース・ジャッジの代表ユニホーム姿を初公開した。ヤ軍と同じ背番号「99」。動画内でジャッジは「一つの国旗、一つの国家。同じ使命の下で戦う。国を代表し、金メダルを持ち帰る機会を得た」と語った。米国の人気野球ゲーム「MLBTheShow26」のカバーアスリート（表紙）に抜てきされ、ヤ軍と代表の両ユニホーム姿を披露している。