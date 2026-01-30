ブルージェイズの主砲ゲレロが3月のWBCにドミニカ共和国代表で出場することが正式に発表された。昨季は32年ぶりのワールドシリーズ進出に貢献するなど通算183本塁打の強打者。WBCは初出場となる。アルバート・プホルス監督の下で3大会ぶりの優勝を目指す同国代表は既にメッツ・ソト、パドレス・タティスらが代表入りを表明。1次ラウンドはベネズエラなどと同じD組に入り、C組の侍ジャパンとは準々決勝で対戦する可能性がある