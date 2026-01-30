ホワイトソックスのクリス・ゲッツGMが村上を2年総額3400万ドル（約53億7200万円）で獲得した裏側を明かした。28日（日本時間29日）に大リーグ公式サイトが特集した。当初は「現実的な獲得候補だと思っていなかった」とし、交渉期限の昨年12月22日の1週間前に動き出したという。日付が20日に変わった深夜のオンライン交渉で合意。私的なルートを駆使して慌ただしくメディカルチェックを進めるなど「時間との闘いだった」と振