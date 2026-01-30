メ～テレ（名古屋テレビ） 29日夜、愛知県尾張旭市の学習塾で火事がありました。生徒らが避難し、けが人はいませんでした。 警察によりますと、29日午後7時45分ごろ、尾張旭市東栄町にある学習塾で、「パソコンが爆発した」と塾の女子生徒から消防に119番通報がありました。 当時、塾の経営者の男性（52）と小学生から高校生までの7人の生徒がいましたが、建物から避難し、けが人や逃げ遅れはいないということです。