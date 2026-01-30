米商務省が２９日発表した１１月の貿易統計（国際収支ベース、季節調整済み）によると、モノとサービスを合わせた貿易赤字額は前月比９４・６％増の５６８億ドル（約８・７兆円）だった。赤字幅は４か月ぶりに拡大し、前月からの増加率としては１９９２年３月以来、３３年８か月ぶりの高水準となった。輸入は５・０％増の３４８９億ドル、輸出は３・６％減の２９２１億ドルだった。