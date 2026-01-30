『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』が1月30日より虎ノ門ヒルズ ステーションタワーTOKYO NODEにて開催される。本イベントは初の“全シリーズ横断”展覧会として、士郎正宗による原作はもちろん、Production I.Gが手がけてきたアニメーションシリーズ、さらにサイエンスSARUによる最新作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の関連作品まで展示される。 参考：押井守×『装甲騎兵ボトムズ』