29日、愛知県尾張旭市にある学習塾で火事がありました。この火事によるけが人や逃げ遅れはいないとみられています。消防などによりますと29日午後7時45分頃、尾張旭市東栄町の学習塾で、塾の関係者の女性から「パソコンが爆発した」と119番通報がありました。消防車など13台が出動していて現在も消火活動が行われていますが、火の勢いは収まっているということです。またこの火事によるけが人や逃げ遅れはいないとみられています。