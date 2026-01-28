笹野耕一（佐野勇斗）は頭の回転が早く、仕事もできる。状況を整理し、最短距離で答えに辿り着くことができる男だ。だからこそ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系）第4話で際立っていたのは、家族のことになると、その強みが思うように働かなくなる瞬間があるということ。冷静でいるはずの笹野が、思った以上に脆い面をのぞかせることになる。 参考：松嶋菜々子の注目ポイントは“舌打ち”