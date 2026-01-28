日本警察と台湾当局による国際共同捜査で、マレーシアで日本に向けて特殊詐欺を行っていたグループの手口が明らかになりました。台湾当局の発表によりますと、この事件は去年、台湾の新北市の特殊詐欺拠点で台湾出身の容疑者5人、日本人の容疑者4人、マレーシア人の容疑者1人が拘束されたものです。この事件の捜査の結果、台湾出身の容疑者が指揮をとり、特殊詐欺の台本を闇サイトなどで探したうえで、それをもとに日本人がかけ子