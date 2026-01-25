晴れの日だけでなく、足元が悪い雨の日も気を遣わず履けるおしゃれシューズを【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】にて発見！ 一見、晴雨兼用と思わせないスタイリッシュなデザインのローファーやサイドゴアブーツは、コーデの選択肢が限られる雨天時でもシャレ見えを手助けしてくれるはず。オンオフ問わず1足あると便利な優秀シューズを、スタッフさんのお手本コーデとあわせて紹介