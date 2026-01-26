２９日午後９時半頃、東京都台東区東上野の路上で、中国人と日本人の５人グループが、複数人に催涙スプレーのようなものを噴射され、スーツケースを奪われた。捜査関係者によると、ケースの中には現金約４億２０００万円が入っていたとみられるという。捜査関係者によると、スーツケースを奪ったのは３人組の男で、車で逃走したとみて行方を追っている。同じ時間帯に、近くの路上で５０歳代男性が車にはねられるひき逃げ事件