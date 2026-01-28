29日、北海道・せたな町の漁港を出港した4人が乗った漁船と連絡が取れなくなっており、海上保安庁が遭難の可能性があるとして捜索を続けています。遭難した可能性があるのはひやま漁協所属の「第二十八八重丸」です。29日午前7時半ごろ、せたな町の鵜泊漁港を出港しましたが、午後1時半ごろ、「乗組員と連絡がとれず、遭難したかもしれない」と乗組員の家族が海上保安庁に通報しました。函館海上保安部によりますと、「第二十八八