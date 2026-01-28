２月１日に放送されるＴＢＳ日曜劇場「リブート」の第３話では、儀堂にリブートした早瀬の正体に迫る女性刑事が登場する。ゴーシックスコーポレーションの裏の顔を追う警視庁捜査二課の警部・土方悠里。演じるのは元宝塚歌劇団月組トップ娘役の愛希れいか（３４）だ。愛希といえば、昨年放送されたＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第１話に、蔦重に影響を与える女郎・朝顔役で登場したが、病で命を落とす。死