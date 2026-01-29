愛知県尾張旭市の学習塾で29日夜に火事があり、建物が全焼しました。けが人はいませんでした。 【写真を見る】「パソコンが爆発した」愛知・尾張旭で学習塾が全焼けが人や逃げ遅れは無し 消防によりますと、29日午後7時45分ごろ、尾張旭市東栄町にある学習塾で「パソコンが爆発した」などと消防に通報がありました。 消防車13台で消火活動を行い、火は午後9時過ぎにほぼ消し止められましたが、建物は全焼しました。 この火