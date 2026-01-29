東海地方は、30日明け方にかけて、大雪のおそれがあり、気象台が交通障害などに、注意を呼び掛けています。強い寒気の影響で岐阜市では午後9時過ぎから、雪が積もり始め、午後11時に4センチを観測しています。 【写真を見る】東海地方に大雪の恐れ30日にかけて交通障害など注意呼びかけ 東海地方は、30日明け方にかけて、平地でも大雪になる所がある見込みです。 30日午後6時までの24時間の予想降雪量は、愛知県の山地で15セ