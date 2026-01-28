【新華社海口1月29日】中国海南省定安県はここ数年、カフェと観光の融合を積極的に探求している。県内では地域文化や歴史ある村落、田園風景などの魅力を楽しめる「農村カフェ」が注目を集めている。コーヒーに他の要素を組み合わせる動きも活発で、人気スポットとの連携によるイベントやグッズ販売なども実施されている。アグリツーリズムの新たな消費モデルを育成し、地元の農村カフェブランドを農村振興のけん引役へと成長