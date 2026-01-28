２７日、大連の東関街歴史文化街区。（大連＝新華社記者／呉青昊）【新華社大連1月29日】中国遼寧省大連市では、本格的な冬を迎えてからも観光の活況が続いている。市内の星海広場や黒石礁公園、銀沙灘公園などは、海沿いの街ならではの風景を楽しむ人々でにぎわっている。２７日、大連の東関街歴史文化街区で写真を撮る観光客。（大連＝新華社記者／呉青昊）２７日、大連の東関街歴史文化街区を散策する観光客。（大連＝新華社