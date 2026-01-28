「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」2026年の優秀100句が発表されました。世相や働く人の本音をユーモアたっぷりに詠む「サラッと一句！わたしの川柳コンクール」。29日、約5万4000句の中から選ばれた2026年の優秀100句が発表されました。「ミャクミャクと続く気配の物価高」「古古米と言われぬように自己研鑽」など、2025年ならではの話題を巧みに詠み上げた作品が多くノミネートされる中、「タイパ説く社長の訓