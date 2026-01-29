投開票まで10日となった衆議院選挙で、各党が掲げている公約の分析。29日夜は、厳しさを増している安全保障に関する政策についてお伝えします。選挙の公示日に北朝鮮がミサイルを発射し、中国とも緊迫した関係が続いていて、今回の衆院選は日本の防衛力の抜本的な強化に向けた各党の姿勢を吟味する選挙でもあります。国防の基本方針を定めた、いわゆる“安保三文書”の改定などを通じた防衛力の強化や防衛予算の増額に前向きな政党