世界最大のスマートフォン市場、かつ最大の5G加入者数を誇る中国で毎月発売された5Gスマートフォンを香港在住の携帯電話研究家、山根康宏が紹介する。 2025年12月に発表・発売された5Gスマートフォンは13機種。内訳はファーウェイ 4機種、シャオミ 1機種、OPPO 2機種、HONOR 4機種、その他2機種。 シャオミのフラッグシップモデル「Xiaomi 17 Ultra」が早くも登場、ライカを冠した「Xiaomi 17