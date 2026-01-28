２７日、重慶市公安局出入境管理局移民事務サービスセンターで、永住政策に関する外国人の質問に答える警察官（左）。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社北京1月29日】中国国家移民管理局は28日、全国の2025年の出入境者数（延べ人数）が前年比14.2％増の6億9700万人だったと発表した。過去最多を更新した。うち、外国人は26.4％増の8203万5千人。ビザ免除入境者は49.5％増の3008万人で、入境外国人全体の73.1％を占めた。重慶