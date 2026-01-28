赤色灯29日夜、東京都台東区東上野の路上で、男性5人が現金入りのスーツケースを奪われた。捜査関係者によると、約4億2千万円が入っていたとの情報がある。容疑者は3人とみられ、車で逃走する際に無関係の男性をはねた。命に別条はない。警視庁上野署が詳しい状況を調べている。現場はJR御徒町駅近くでビルなどが立ち並ぶ一角。