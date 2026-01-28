1976（昭和51）年1月30日、日本相撲協会の理事会で大鵬親方（右）と元柏戸の鏡山親方（中央）が、審判部副部長に任命された。そろっての昇進は、61年秋場所後に同時に横綱になって以来。緊張気味の2人は「一日も早く仕事に慣れることが第一」と話した。左は巡業部長に就任した元横綱初代若乃花の二子山親方。