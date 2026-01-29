日本時間０時００分に米耐久財受注（確報値）（11月）、製造業新規受注（11月）、卸売在庫（確報値）（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 耐久財受注（確報値）（11月）00:00 予想N/A前回（前月比) 予想N/A前回（輸送除くコア・前月比) 製造業新規受注（11月）00:00 予想0.5%前回-1.3%（前月比) 卸売在庫（確報値）（11月）00:00 予想N/A前回0.2%（卸売在庫・前月比・確