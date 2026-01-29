中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月29日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は29日の記者会見で、ミャンマーを拠点に殺人や特殊詐欺などに関与した犯罪グループのメンバー11人の死刑が執行されたことに関し、中国は国際法執行協力を引き続き深め、オンライン賭博や特殊詐欺などの取り締まりを強めていくと表明した。郭氏は次のように述べた。中国は一時期以来、ミャンマーなどと積極的に協力し、