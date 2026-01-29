伊東市の田久保前市長を警察が事情聴取しました。田久保前市長は、実際には大学を除籍になっていたにも関わらず、市の広報誌に「東洋大学卒業」と載せていたことなどで刑事告発され、警察が受理し捜査を続けています。29日、静岡県東部の警察署に出頭した田久保前市長は、約4時間半にわたり任意の事情聴取を受け、代理人を務める弁護士によりますと、いずれの容疑についても否認しているということです。