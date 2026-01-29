●ディスコが好決算で株高半導体製造装置大手ディスコの2026年3月期連結純利益が、前年比2.0%増の1264億円と過去最高益を更新する見通しであることを受け、株価は一時15%高となった。【こちらも】ソニーがテレビ事業を分離、その勝算は?売上高は初めて4000億円を超え、過去最高となる見通し。1月28日には株価が71300円で最高値を記録した。同じ半導体株の米・エヌビディア株は昨年10月以降伸び悩んでいるが、ディスコの勢い