■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）1/26、NYダウ＋313ドル高、49,412ドル2）1/27、NYダウ▲408ドル安、49,003ドル3）1/28、NYダウ＋12ドル高、49,015ドル【前回は】相場展望1月26日号米国株: トランプ・リスクで、「金」価格が連日高値更新⇒株価不安定化?日本株: 円は1/23、155円台と円高進行⇒日経平均下落の可能性●2．米国株：マグニフィセント7が今週から決算発表、AIの巨額投資に投資家の判断は？1）マ