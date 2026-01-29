3年前、名古屋市内のマンションのクローゼットから男性の遺体が見つかった事件の裁判で、被告の女の弁護側は「頼まれて首を絞めた」と主張しました。■強盗殺人と死体遺棄の罪で起訴髪をポニーテールにし、グレーのパーカーを着たラフな姿で法廷に現れた女。内田明日香被告（32）です。3年前の11月、愛知県名古屋市のマンションのクローゼットから、阿部光一さん（当時42）の遺体が見つかった事件。内田被告は阿部さんの首を絞めて