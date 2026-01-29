捜査関係者によりますと29日夜、東京・台東区で5人のグループが複数人におそわれ現金およそ4億2000万円を奪われる事件がありました。捜査関係者によりますと29日午後9時半ごろ、東京・台東区で通報があり警察官が現場に駆けつけたところ5人のグループが現金を奪われていたということです。グループの5人のうち日本人が2人、中国人が3人でそのうちの誰かが中国に帰るために日本円およそ4億2000万円を両替しようとしたところ複数人に