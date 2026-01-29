元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が２９日、ＴＢＳ「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」に出演。ダイエットに成功したことを報告した。現役引退時は５６キロだった体重は、暴飲暴食などで１２・４キロ増加し、６８・４キロに。番組では外食しながらダイエットする企画に挑戦。１カ月で６２・３キロに。６・１キロの減量に成功した。スタジオには、肩を出した黒いドレスで登場。「おーー！」「綺麗！」「え〜すごい！」と一