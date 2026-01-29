柏レイソルは29日、新体制発表会を実施した。昨季はJ1リーグで優勝した鹿島アントラーズと勝ち点1差の2位、YBCルヴァンカップでは決勝でサンフレッチェ広島に敗れて準優勝と、あと1歩でタイトルを逃した柏。登壇したリカルド・ロドリゲス監督は、「攻撃的なサッカーを表現することで、サポーターの皆さんや選手たちもプレーを満喫できたと思います」と多くの人を魅了したサッカーについては手応えがあった1年だったと振り返り