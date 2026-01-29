スポルティングを率いるルイ・ボルジェス監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のアスレティック・ビルバオ戦を振り返った。28日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。CLリーグフェーズ最終節が28日に行われ、スポルティングは敵地『サン・マメス』でアスレティック・ビルバオと対戦。試合を1−2で折り返したものの、62分にフランシスコ・トリンコンの同点ゴールで追いつくと、後半アディショナルタイムにカ