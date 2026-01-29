ドライバーの担い手不足が深刻化する中、物流の自動化に向けた動きが加速しています。野村不動産は、神奈川・横浜市にある物流施設で無人の機器を使ってトラックへの荷積みなどを行う実証実験を行いました。この実証実験では、物流施設内での荷物の取り出しからトラックまでの搬送、積み込み作業までをすべて自動で行います。今回の実証実験は、国土交通省が進める「自動物流道路」構想の一環として行われました。「自動物流道路」