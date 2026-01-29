レアル・マドリード（スペイン）のトルコ代表ＭＦアルダ・ギュレル（２０）が２８日、２―４で敗れた欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）１次リーグ最終節のベンフィカ（ポルトガル）戦の途中交代に怒りをあらわにした。今季出場機会に恵まれないギュレルはこの日は先発を任され、２―３の後半３４分に退いた。事件はこのとき起こった。スペイン紙「アス」などによると、アルバロ・アルベロア監督の決定に納得のいかないトルコ代