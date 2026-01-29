お笑いコンビの博多華丸・大吉が、1月29日放送のトーク番組「家呑み華大」（BS朝日）に出演。「NHK紅白歌合戦」の司会以外の、やってみたい役割について語った。昨年末の紅白を振り返る中で、大吉は「よかった、あの場にいなくて。ぞっとする」と、プレッシャーのかかる舞台であるとコメント。華丸が「気の迷いで（司会の仕事を）受けたりしないでくださいよ？」と釘を刺すと、大吉は「（オファーは）来ないと思いますけど、でも、