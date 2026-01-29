バレンタインに想いを伝える方法は、言葉だけではありません。韓国・ソウル発のフレグランスブランド、ペサドゥから、香りを通して気持ちを届けるバレンタインギフトガイドが登場。洗練された世界観と繊細な調香は、贈る人のセンスをそっと引き立ててくれます。性別を問わず選べるラインアップは、大切な人へも自分へのご褒美にもぴったりです♡ 愛をテーマにした香りの主役 バレンタインシーズンにおすすめ