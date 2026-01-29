ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「証明写真撮ったんです。これ、誰か直せますか？」と記し、４枚組の自身の顔写真を投稿した。フォロワーは「とりあえずＧｅｍｉｎｉ先生にお願いした結果」などとして髪を６・４に分けたスーツ姿や、ネクタイを締めたバージョンも。美白になった村上や神宮球場を背景にしたものなど、ＡＩを駆使したとみられる数多くの画像が寄せられた。アフロ