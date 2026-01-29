ピボット分析東京時間（23:05現在） ドル円 現値153.35高値153.54安値152.77 154.44ハイブレイク 153.99抵抗2 153.67抵抗1 153.22ピボット 152.90支持1 152.45支持2 152.13ローブレイク ユーロ円 現値183.34高値183.74安値183.09 184.34ハイブレイク 184.04抵抗2 183.69抵抗1 183.39ピボット 183.04支持1 182.74支持2 182.39ローブレイク