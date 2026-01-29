きょうの為替市場、前日のドル買い戻しは一服しており、ドルは再び上値の重い展開となっている。今週、一時１５２円台まで下落していたドル円は、前日に１５４円台まで買い戻されていたが、上値を抑えられている。１５３円台前半での値動き。 明日につなぎ予算の期限を前に、米国土安全保障省（ＤＨＳ）の予算を巡って米議会が再び緊張しており、米政府機関の再閉鎖のリスクが高まっている。そのほか、イラン情勢の緊張が再