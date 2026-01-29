【トモダチコレクション わくわく生活 Direct 2026.1.29】 1月29日23時～ 放送 任天堂は、Nintendo Switch用シミュレーション「トモダチコレクション わくわく生活」について、お店や島の拡張など島のカスタム要素を公開した。 公開されたのは、服屋さんやニュース放送局、リフォーム屋さんに島づくり屋さんなど。各お店では対応するコンテンツをの楽しめるほか、島